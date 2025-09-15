Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні

За словами Трампа, надзвичайний стан у Вашингтоні оголосять, якщо федеральна влада дозволить відновлення злочинності після рішення міської влади припинити співпрацю з міграційною службою.

Американський лідер заявив, що саме його втручання забезпечило порядок у столиці. Він наголосив, що федеральний уряд під його керівництвом зупинив "повний кримінальний безлад", і вже за кілька тижнів місто змінилося "з одного з найнебезпечніших у США в одне з найбезпечніших".

"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності", - написав президент.

Конфлікт із мером Вашингтона

Водночас Трамп розкритикував рішення мера Мюріель Боузер, яка зупинила співпрацю поліції міста з міграційною та митною службою ICE у питаннях депортації та переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів.

"Жителі й компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами й не допущу, щоб це сталося. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!" - заявив Трамп.