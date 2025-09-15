Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення влади Вашингтона відмовитися від співпраці з міграційною службою. Він пригрозив надзвичайним станом і федералізацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, надзвичайний стан у Вашингтоні оголосять, якщо федеральна влада дозволить відновлення злочинності після рішення міської влади припинити співпрацю з міграційною службою.
Американський лідер заявив, що саме його втручання забезпечило порядок у столиці. Він наголосив, що федеральний уряд під його керівництвом зупинив "повний кримінальний безлад", і вже за кілька тижнів місто змінилося "з одного з найнебезпечніших у США в одне з найбезпечніших".
"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності", - написав президент.
Водночас Трамп розкритикував рішення мера Мюріель Боузер, яка зупинила співпрацю поліції міста з міграційною та митною службою ICE у питаннях депортації та переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів.
"Жителі й компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами й не допущу, щоб це сталося. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!" - заявив Трамп.
11 серпня Трамп оголосив у Вашингтоні й окрузі Колумбія "надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки". Він залучив Національну гвардію, щоб допомогти "відновити закон і порядок" і пообіцяв очистити столицю від "нетрів".
Пізніше губернатори-республіканці з шести штатів направили до Вашингтона понад 1100 військових Нацгвардії.
Останнім часом адміністрація Трампа неодноразово приписувала собі заслугу у зниженні рівня злочинності у столиці.
Після успішної кампанії зі зниження рівня злочинності у Вашингтоні, федеральний уряд США заявляв, що планує розмістити Національну гвардію в Чикаго та Нью-Йорку.
Нагадаємо, 21 серпня, Трамп заявляв про намір патрулювати вулиці Вашингтона разом із військовими та поліцейськими.