Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення влади Вашингтона відмовитися від співпраці з міграційною службою. Він пригрозив надзвичайним станом і федералізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, надзвичайний стан у Вашингтоні оголосять, якщо федеральна влада дозволить відновлення злочинності після рішення міської влади припинити співпрацю з міграційною службою.

Американський лідер заявив, що саме його втручання забезпечило порядок у столиці. Він наголосив, що федеральний уряд під його керівництвом зупинив "повний кримінальний безлад", і вже за кілька тижнів місто змінилося "з одного з найнебезпечніших у США в одне з найбезпечніших".

"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності", - написав президент.

Конфлікт із мером Вашингтона

Водночас Трамп розкритикував рішення мера Мюріель Боузер, яка зупинила співпрацю поліції міста з міграційною та митною службою ICE у питаннях депортації та переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів.

"Жителі й компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами й не допущу, щоб це сталося. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!" - заявив Трамп.

Боротьба зі злочинністю у Вашингтоні

11 серпня Трамп оголосив у Вашингтоні й окрузі Колумбія "надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки". Він залучив Національну гвардію, щоб допомогти "відновити закон і порядок" і пообіцяв очистити столицю від "нетрів".

Пізніше губернатори-республіканці з шести штатів направили до Вашингтона понад 1100 військових Нацгвардії.

Останнім часом адміністрація Трампа неодноразово приписувала собі заслугу у зниженні рівня злочинності у столиці.

Після успішної кампанії зі зниження рівня злочинності у Вашингтоні, федеральний уряд США заявляв, що планує розмістити Національну гвардію в Чикаго та Нью-Йорку.

Нагадаємо, 21 серпня, Трамп заявляв про намір патрулювати вулиці Вашингтона разом із військовими та поліцейськими.

