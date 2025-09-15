Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне

По словам Трампа, чрезвычайное положение в Вашингтоне объявят, если федеральные власти позволят возобновление преступности после решения городских властей прекратить сотрудничество с миграционной службой.

Американский лидер заявил, что именно его вмешательство обеспечило порядок в столице. Он подчеркнул, что федеральное правительство под его руководством остановило "полный криминальный беспорядок", и уже через несколько недель город изменился "из одного из самых опасных в США в один из самых безопасных".

"Это место снова процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности", - написал президент.

Конфликт с мэром Вашингтона

В то же время Трамп раскритиковал решение мэра Мюриэль Боузер, которая остановила сотрудничество полиции города с миграционной и таможенной службой ICE в вопросах депортации и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов.

"Жители и компании Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу, чтобы это произошло. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализую!" - заявил Трамп.