Трамп має намір патрулювати вулиці Вашингтону разом із поліцією та військовими

Президент США Дональд Трамп ввечері четверга, 21 серпня, має намір приєднатися до правоохоронців та військових, які патрулюватимуть вулиці Вашингтона у межах кампанії "боротьби зі злочинністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я збираюся вийти сьогодні ввечері, думаю, з поліцією і, звісно, з військовими", - сказав президент радіоведучому Тодду Старнсу.

Високопоставлений чиновник Білого дому зазначив виданню, що подробиці анонсованої акції глави держави, ще узгоджуються.

План Трампа з’явився наступного дня після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс та міністр оборони Піт Гегсет влаштували обід для у мережі ресторанів Shake Shack на центральному залізничному вокзалі столиці.

Таким чином Білий дім подякував розміщеним у Вашингтоні військовослужбовцям Нацгвардії за патрулювання міста з метою зниження рівня злочинності.

Багато хто з нацгвардійців під час обіду розповіли, що прибули з Південної Кароліни - одного з шести штатів, де на президентських виборах переміг Трамп. Цей штат уже відправив або планує відправити військових до Вашингтона.

Також для охорони порядку в американській столиці планують розмістити військових зі штатів Західна Вірджинія, Огайо, Міссісіпі, Луїзіана і Теннессі.

Боротьба зі злочинністю у Вашингтоні

11 серпня Трамп оголосив у Вашингтоні й окрузі Колумбія "надзвичайну ситуацію у сфері громадської безпеки". Глава держави залучає Національну гвардію, щоб допомогти "відновити закон і порядок" і пообіцяв очистити столицю від "нетрів".

19 серпня губернатори-республіканці з шести штатів додатково направили до Вашингтона понад 1100 бійців Нацгвардії. Рішення було ухвалене для підтримки озвученого Трампом плану "боротьби з насильницькою злочинністю".

За останні сім днів адміністрація Трампа неодноразово приписувала собі заслугу в зниженні рівня злочинності у Вашингтоні. Чиновники Білого дому наголошували на збільшення кількості щоденних затримань і заявляли, що активніші дії федеральних сил, роблять столицю безпечнішою.

Водночас мер Вашингтона, представниця Демократичної партії Мюріел Боузер наголосила, що міська поліція демонструє стабільне зниження рівня злочинності вже протягом двох років - задовго до повторного обрання Трампа на посаду президента.