Трамп розпочав нову фазу торгової війни з Китаєм, - Reuters

Президент США Дональд Трамп знову активізував торгівельне протистояння з Китаєм, скасувавши короткочасне перемир'я між двома найбільшими економіками й анонсувавши різке підвищення тарифів і нові обмеження на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Президент США оголосив про введення додаткових 100% тарифів на імпорт з Китаю і нових обмежень на експорт критично важливого програмного забезпечення, які набудуть чинності 1 листопада. Ці заходи спрямовані у відповідь на дії Пекіна, який посилив контроль над експортом рідкоземельних елементів, необхідних для технологічного виробництва.

Вплив на дипломатичні контакти

На тлі нових кроків у торгівельній війні під сумнів поставлено зустріч із лідером Китаю, заплановану в Південній Кореї. Президент США зазначив, що поки що немає підстав для зустрічі, проте можливість її проведення зберігається. Пекін раніше не підтверджував проведення переговорів.

Ескалація торговельної війни

Дії американської сторони стали найбільшим розривом за останні шість місяців між найбільшим виробником і найбільшим споживачем рідкоземельних матеріалів.

Експерти прогнозують, що нові обмеження на експорт програмного забезпечення та деталей для авіації можуть серйозно вдарити по технологічному сектору Китаю, включно з хмарними сервісами та штучним інтелектом.

Реакція ринку

Торгівельні загрози спричинили значну нестабільність на ринках, посиливши побоювання щодо перспектив світової економіки. Китай контролює понад 90% світового виробництва оброблених рідкоземельних елементів і магнітів, які необхідні для автомобілів, авіації та оборонної промисловості.

Різке підвищення тарифів та експортні обмеження сигналізують про нову фазу торгівельної війни між США та Китаєм, демонструючи, що перемир'я в економічних відносинах виявилося нестабільним і короткостроковим.