ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай ввів санкції проти групи американських суднобудівних компаній

Вівторок 14 жовтня 2025 13:40
UA EN RU
Китай ввів санкції проти групи американських суднобудівних компаній Фото: Китай ввів санкції проти групи американських суднобудівних компаній (hanwha.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Китаю оголосив про введення санкцій проти п’яти американських дочірніх компаній південнокорейської Hanwha Ocean.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства торгівлі Китаю.

Hanwha Ocean входить до числа найбільших суднобудівних компаній світу, посідаючи друге місце у глобальному рейтингу.

Окрім того, Пекін ініціював розслідування щодо протекціоністських заходів з боку США у сфері морських перевезень, щоб оцінити їх можливий негативний вплив на китайське суднобудування та судноплавну галузь.

Одним із завдань цього розслідування є встановлення осіб і компаній, які сприяли запровадженню дискримінаційних заходів Вашингтоном. Як зазначає китайське Мінторгівлі, санкції проти американських дочірніх структур Hanwha Ocean пов’язані з їх ймовірною участю в діях, спрямованих проти Китаю.

"Американські філії Hanwha Marine & Offshore Corporation брали участь у розслідуванні уряду США, що загрожує суверенітету та інтересам Китаю. У зв’язку з цим китайська влада вирішила внести п’ять дочірніх компаній до списку ненадійних організацій і застосувати до них відповідні контрзаходи", - йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю.

До санкційного списку потрапили такі компанії: Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International, Hanwha Shipping Holdings та HS USA Holdings Corp. Китайським юридичним і фізичним особам відтепер заборонено вести будь-яку співпрацю чи інші форми взаємодії з цими підрозділами Hanwha.

Економічне протистояння США та Китаю

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп активізував торгівельне протистояння з Китаєм. Напередодні він оголосив про введення додаткових 100% тарифів на імпорт з Китаю і нових обмежень на експорт критично важливого програмного забезпечення, які набудуть чинності 1 листопада.

Також президент США погрожує Китаю обмеженням експорту запчастин Boeing у відповідь на китайські санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Сполучені Штати Америки
Новини
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить