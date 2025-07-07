Трамп пригрозив Казахстану новими митами і назвав умову

Президент США Дональд Трамп попередив Казахстан про введення торговельних мит на товари в розмірі 25%, якщо країна не погодиться виробляти продукцію на територію Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його лист президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, який він опублікував у соціальній мережі Truth Social .

"З 1 серпня 2025 року ми запроваджуємо мито в розмірі 25% на всі без винятку товари з Казахстану, які ввозять у США", - зазначено в листі.

Там також написано, що ця цифра "набагато менша за ту", яка необхідна для "усунення диспропорції торгового дефіциту" між країнами.

Крім того, в листі йдеться, що відносини між США і Казахстаном є "далеко не взаємними". Зазначено, що Сполучені Штати відмовляються від стійких торговельних дефіцитів на тлі торговельної політики Астани і торговельних бар'єрів.

За словами Трампа, мита не буде запроваджено, якщо Казахстан побудує підприємства або вироблятиме продукцію в США.

Він наголосив, що Білий дім зробить усе можливе, щоб "швидко, професійно і в звичайному порядку" схвалити такі проєкти. Примітно, що подібні листи розіслані Малайзії, Лаосу, ПАР і М'янмі.