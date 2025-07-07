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Трамп пригрозил Казахстану новыми пошлинами и назвал условие

Понедельник 07 июля 2025 23:39
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Трамп пригрозил Казахстану новыми пошлинами и назвал условие Фото: Трамп предупредил Казахстан о пошлинах (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп предупредил Казахстан о введении торговых пошлин на товары в размере 25%, если страна не согласится производить продукцию на территорию Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, которое он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"С 1 августа 2025 года мы вводим пошлину в размере 25% на все без исключения товары из Казахстана, которые ввозятся в США", - отмечено в письме.

Там также написано, что эта цифра "намного меньше той", которая необходима для "устранения диспропорции торгового дефицита" между странами.

Кроме того, в письме сказано, что отношения между США и Казахстаном являются "далеко не взаимными". Отмечено, что Соединенные Штаты отказываются от устойчивых торговых дефицитов на фоне торговой политики Астаны и торговых барьеров.

По словам Трампа, пошлины не будут введены, если Казахстан построит предприятия или будет производить продукцию в США.

Он подчеркнул, что Белый дом сделает все возможное, чтобы "быстро, профессионально и в обычном порядке" одобрить такие проекты. Примечательно, что подобные письма разосланы Малайзии, Лаосу, ЮАР и Мьянме.

Пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил пошлины против большинства торговых партнеров Соединенных Штатов, которые предусматривали 10% базовую ставку, а для некоторых стран - достигали 50%.

Позже он приостановил решение до 9 июля. Ранее он пригрозил ввести новый уровень пошлин против Японии.

Он объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Японии и Южной Кореи, предупредив, что они будут действовать с 1 августа.

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Соединенные Штаты Америки Казахстан Дональд Трамп
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