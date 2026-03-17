Трамп пригрозив карати медіа за "неправильні" новини про Іран

Американський президент розлютився через публікації в медіа, які йому не подобаються. Вони разом з міністром оборони Пітом Гегсетом поставили під сумнів патріотизм новинних агентств через їхні репортажі.

Федеральний комітет з комунікацій (FCC) попередив, що медіа можуть втратити свої ліцензії, якщо не уникатимуть публікації "фейкових новин".

FCC контролює лише ліцензії телеканалів США, таких як CBS, NBC та ABC, і дійсно може відхилити поновлення ліцензії для них. Водночас він не має влади над такими медіа, як NYT та WSJ, яких Трамп звинуватив у "неправильному" висвітленні подій.

Axios повідомляє, що голова FCC Брендан Карр заявив, що американські медіа втратять ліцензії, якщо "не працюватимуть в інтересах суспільства".

"Закон чіткий. Мовники повинні діяти в інтересах суспільства, і вони втратять ліцензію, якщо цього не зроблять", - підкреслив він.

