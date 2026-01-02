Індія посилила контроль за імпортом російської нафти на тлі переговорів зі США, - ЗМІ
Індія просить нафтопереробні компанії кожного тижня розкривати інформацію щодо закупівель російської та американської нафти. Причина полягає у прагненні Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела в галузі та уряді повідомили агентству, що відділ планування та аналізу нафтової галузі (PPAC) Міністерства нафти Індії просить щотижня надавати інформацію щодо імпорту з РФ та США. Зазначається, що ця інформація потрібна кабінету прем'єр-міністра Нарендри Моді.
"Ми хочемо отримувати своєчасні та точні дані про імпорт нафти з Росії та США, щоб, коли США запитують інформацію, ми могли надати перевірені цифри, замість того, щоб вони покладалися на вторинні джерела", - повідомило джерело в уряді країни.
Reuters пише, що походження закупівель нафти компаніями Індії, як правило, вказуються в щомісячних митних даних та аналітичних звітах приватних компаній. Однак цей випадок є першим, коли уряд щотижня прагне отримувати таку інформацію.
За словами двох джерел, НПЗ не отримали чітких вказівок щодо скорочення закупівель нафти у РФ. Водночас вони та інші джерела в галузі повідомили, що очікують, що імпорт з Росії найближчими місяцями становитиме в середньому менш ніж 1 млн барелів на добу.
Санкції США
Нагадаємо, у жовтні США запровадили санкції проти російських енергетичних гігантів "Роснефті" та "Лукойлу", через що ринкова вартість компаній різко впала, а їм довелося продавати іноземні активи.
Окрім того, Індія відчула серйозні економічні наслідки співпраці з Росією на тлі її війни проти України та жорсткого санкційного тиску з боку США та ЄС.
У 2025 році США підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, частково прив’язавши додаткові тарифи до закупівель Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це сильно вдарило по індійських компаніях, що активно експортують продукцію до США.
У листопаді стало відомо, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries повністю припинив імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Однак постачання вже відновлені.
Зокрема, танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, зараз прямують до індійського найбільшого нафтопереробного заводу. Судна мають доставити свої вантажі на початку цього місяця.