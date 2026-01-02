Індія посилила контроль за імпортом російської нафти на тлі переговорів зі США, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела в галузі та уряді повідомили агентству, що відділ планування та аналізу нафтової галузі (PPAC) Міністерства нафти Індії просить щотижня надавати інформацію щодо імпорту з РФ та США. Зазначається, що ця інформація потрібна кабінету прем'єр-міністра Нарендри Моді.

"Ми хочемо отримувати своєчасні та точні дані про імпорт нафти з Росії та США, щоб, коли США запитують інформацію, ми могли надати перевірені цифри, замість того, щоб вони покладалися на вторинні джерела", - повідомило джерело в уряді країни.

Reuters пише, що походження закупівель нафти компаніями Індії, як правило, вказуються в щомісячних митних даних та аналітичних звітах приватних компаній. Однак цей випадок є першим, коли уряд щотижня прагне отримувати таку інформацію.

За словами двох джерел, НПЗ не отримали чітких вказівок щодо скорочення закупівель нафти у РФ. Водночас вони та інші джерела в галузі повідомили, що очікують, що імпорт з Росії найближчими місяцями становитиме в середньому менш ніж 1 млн барелів на добу.