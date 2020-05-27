Трамп пригрозил заблокировать соцсети в США накануне выборов

Американский президент Дональд Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии накануне президентских выборов в США. Трамп намерен ввести контроль за соцсетями вплоть до их блокировки.

Об этом он написал в Twitter.

Резкое заявление Трампа является продолжением вчерашнего скандала c Twitter. Несколько постов американского президента касательно возможных фальсификаций во время выборов в Калифорнии по почте были промаркированы соцсетью как такие, которые имеют недостоверную информацию.

Трамп заявил, что социальные медиа-платформы "максимально заглушают голоса консерваторов".

"Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы это снова повторилось в более худшем варианте", - написал Трамп.

Трамп, вероятно, вспомнил о попытках влияния нескольких стран, в том числе и России, на выборы президента в 2016 году с помощью соцсетей. Тогда иностранные спецслужбы в большинстве своем использовали Facebook.

Выборы в США в 2020 году запланированы на 3 ноября.

Напомним, глава Facebook Марк Цукерберг назвал страны, которые пытались вмешиваться в выборы американского президента в 2016 году.

Отметим, на предстоящих выборах соцсеть планирует усилить борьбу с попытками иностранного вмешательства.

Также сообщалось, что соцсеть будет блокировать рекламу, которая призывает игнорировать выборы в США, а также помечать все фейковые новости.