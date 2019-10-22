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Facebook будет отслеживать фейковые новости перед выборами в США

Новости » Телеком & IT    22.10.2019 - 15:56
Facebook будет отслеживать фейковые новости перед выборами в США
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Под президентские выборы 2020 года в США Facebook вводит инструменты отслеживания

Facebook будет помечать фейковые новости перед президентскими выборами 2020 года в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что Facebook представил новый набор инструментов для борьбы с манипуляциями на выборах и распространением фейков.

"Под президентские выборы 2020 года в США Facebook вводит инструменты отслеживания, которые позволят пользователям видеть сколько кандидаты в президенты США тратят на Facebook, включая такие детали как государственные и региональные расходы", - говорится в сообщении.

Кроме того, соцсеть будет банить рекламу, которая призывает игнорировать выборы.

Facebook откроет больше информации о владельцах страниц через вкладку "Организации, которые управляют этой страницей". Там можно будет найти юридическое название организации, город, номер телефона или веб-сайт.

Начиная с ноября, издания, находятся под редакторским контролем правительства, будут обозначены как "контролируемые государством СМИ". Это коснется таких ресурсов, как Russia Today.

Также теперь сложнее будет распространять фейки - соцсеть начнет добавлять ярлыки на ложные и частично ошибочные фотографий и видео, ссылаясь при этом на опровержение из проверенных источников.

Напомним, американская компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений от почти 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных. Facebook приостановил приложения нескольких сотен разработчиков.

Как сообщало РБК-Украина, в середине августа произошел скандал с Facebook, в котором признали прослушивание голосовых сообщений пользователей. При этом в компании заявили, что прослушивание сообщений уже прекратилось, а согласие на него давали сами пользователи.

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