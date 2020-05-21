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Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы, - Цукерберг

Новости » Политика     21.05.2020 - 21:31
Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы, - Цукерберг
Фото: Марк Цукерберг (flickr.com /jdlasica)

Facebook борется с вмешательством России, Ирана и Китая

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что Российская Федерация продолжит распространять фейки в социальной сети для вмешательства в выборы. Цукерберг подчеркнул, что Facebook будет защищать предстоящие американские выборы от иностранного вмешательства.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Цукерберга, сейчас компания Facebook ведет "гонку вооружений" против правительств России, Ирана и Китая. Он добавил, что ведутся "гигантские бои" в социальной сети для прекращения вмешательства в выборы и распространения дезинформации о коронавирусе.

Исполнительный директор Facebook отметил, что компания планирует "защищать целостность" предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, но признал, что Россия и другие страны продолжают осуществлять попытки вмешательства.

Напомним, ранее Цукерберг обвинил Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в предстоящие выборы в США. Цукерберг утверждал, что соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Microsoft обнаружила хакерскую группу из Ирана, которая планирует вмешательство в президентскую кампанию в США. Атаки группы наблюдались в течение 30 дней с августа до сентября 2019 года.

Кроме того, американские военные заблокировали доступ в интернет российской "фабрике троллей", которая совершала попытки вмешательства во время промежуточных выборов в США в 2018 году.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины FacebookМарк ЦукербергВыборы в США
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