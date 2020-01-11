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Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод войск США

Новости » Политика     11.01.2020 - 13:23
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод войск США
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявил, что власти Ирака должны заплатить США компенсацию за строительство военных баз

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода войск с территории этой страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

"Я сказал им: "Если мы уйдем, вам придется заплатить нам", - отметил лидер США.

Трамп предупредил, что военнослужащие ВВС США "останутся там", если Багдад откажется платить. По словам американского президента, в Ираке "только публично говорят" о необходимости вывода американских войск, однако не поднимают этот вопрос на своих закрытых заседаниях.

На вопрос, каким образом США намерены получить выплаты от Ирака, Трамп ответил: "Сегодня у нас много их денег". По его словам, речь идет о 35 млрд долларов, которые Ирак разместил на счетах в американских банках.

"Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся на территории Ирака", - сказал он.

Напомним, 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Корпус стражей исламской революции угрожал атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана.

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