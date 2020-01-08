ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран угрожает атаками внутри США

Новости » Политика     08.01.2020 - 09:27
Иран угрожает атаками внутри США
Фото: Сеййид Али Хосейни Хаменеи (russian.khamenei.ir)

Верховный лидер Ирана заявил, что будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожает атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана. Об этом сообщает CNN.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больший.

"Если США будут мстить, Тегеран ответит сильнее и более сокрушительно", - заявил начальник штаба армии Ирана генерал-майор Мохаммед Бакери.

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

Также РБК-Украина писало, что после ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

    Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: версия теракта исключается Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно
    Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
    News
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь