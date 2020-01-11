Трамп пригрозив стягнути з Іраку гроші за виведення військ США

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявив, що влада Іраку повинна заплатити США компенсацію за будівництво військових баз

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, влада Іраку повинна заплатити Сполученим Штатам компенсацію за будівництво військових баз і посольства в Багдаді в разі виведення військ з території цієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я сказав їм:" Якщо ми підемо, вам доведеться заплатити нам ", - зазначив лідер США.

Трамп попередив, що військовослужбовці ВПС США "залишаться там", якщо Багдад відмовиться платити. За словами американського президента, в Іраку "тільки публічно говорять" про необхідність виведення американських військ, проте не піднімають це питання на своїх закритих засіданнях.

На питання, яким чином США мають намір отримати виплати від Іраку, Трамп відповів: "Сьогодні у нас багато їхніх грошей". За його словами, мова йде про 35 млрд доларів, які Ірак розмістив на рахунках в американських банках.

"Я думаю, що вони погодяться заплатити. В іншому випадку ми залишимося на території Іраку", - сказав він.

Нагадаємо, 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції.