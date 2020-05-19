Трамп пригрозил ВОЗ навсегда лишить финансирования США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил навсегда лишить финансирования Всемирную организацию здравоохранения. Также американский лидер выдвинул ультиматум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адресованное главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу письмо от Трама, которое он опубликовал у себя в Twitter.

Трамп также указал, что "Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней".

"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", - написал Трамп.

Он предупредил, что не только остановит финансирование Соединенных Штатов, но и пересмотрит членство США в организации.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в ее нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки", - заявил Трамп.

Напомним, РБК-Украина ссобщало, что Дональд Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай. Американский лидер назвал организацию "марионеткой".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус в понедельник, 18 мая, заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор.