Гутерриш заявил о незаменимости ВОЗ

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Гутерриш считает, что ВОЗ нужно больше ресурсов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является незаменимым инструментом реагирования на кризис. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в начале видеосаммита Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, внимание к ситуации с коронавирусом в развивающихся странах - это не "благотворительность", а вопрос безопасности всего мира.

"ВОЗ незаменима. Ей нужно больше ресурсов, особенно для того, чтобы оказывать поддержку развивающимся странам, что должно быть главным предметом нашего беспокойства", - заявил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Столтенберг считает, что такое расследование позволит предотвращать пандемии в будущем.

РБК-Украина также писало, что к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса призывает ЕС и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, среди которых и Украина. Однако Пекин выступил категорически против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.

Автор: Анастасия Рокитна