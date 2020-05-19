Трамп пригрозив ВООЗ назавжди позбавити фінансування США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив назавжди позбавити фінансування Всесвітню організацію охорони здоров'я. Також американський лідер висунув ультиматум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адресований голові ВООЗ Тедросу Аданому Гебреісусу лист від Трама, який він опублікував у себе в Twitter.

Трамп також вказав, що "Всесвітній організації охорони здоров'я не бачити грошей США, якщо вона не виконає істотних поліпшень протягом 30 днів".

"Ви з запізненням оголосили про спалах надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я міжнародного значення 30 січня 2020 року... Ясно, що помилки, зроблені вами та вашою організацією у відповідь на пандемію, були надзвичайно дорогими для всього світу", - написав Трамп.

Він попередив, що не тільки зупинить фінансування Сполучених Штатів, але і перегляне членство США в організації.

"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка в її нинішньому стані явно не відповідає інтересам Америки", - заявив Трамп.

Нагадаємо, РБК-Україна ссобщало, що Дональд Трамп звинуватив ВООЗ в орієнтованості на Китай. Американський лідер назвав організацію "маріонеткою".

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреисус в понеділок, 18 травня, заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав такий огляд.