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Трамп обвинил ВОЗ в поддержке дезинформации Китая

Новости » Политика     19.05.2020 - 03:40
Трамп обвинил ВОЗ в поддержке дезинформации Китая
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США заявил, что ВОЗ всегда оказывалась на стороне Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ориентированности на Китай. Американский лидер назвал организацию "марионеткой".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Трамп считает, что действия и бездействие ВОЗ "помогли дезинформации Китая о коронавирусе". Президент США говорит, что, скорее всего, это привело к более масштабной вспышке инфекции, чем она могла бы быть.

"Они марионетка Китая, они ориентированы на Китай, если говорить точнее", - сказал он.

Трамп отметил, что организация дала "очень много плохих советов, ужасных советов", в которых была неправа, однако "всегда оказывалась на стороне Китая".

Напомним, ранее советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.

При этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус в понедельник, 18 мая, заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ВОЗКитайДональд Трамп
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