Трамп пригрозил санкциями членам НАТО, из-за низких взносов в бюджет Альянса

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готово принять меры, связанные с торговлей в отношении членов НАТО за недостаточные взносы

Соединенные Штаты Америки (США) готовы принять экономические санкции в отношении стран-членов НАТО, которые не будут выполнять обязательства по взносам в оборонный бюджет Альянса. Об этом сообщает Reuters.

По словам президента США Дональд Трампа, по отношению к тем странам, которые буду вносить недостаточно средств в общий бюджет Америка будет вынуждена предпринять меры, связанные с торговлей.

Напомним, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите НАТО в Лондоне 4 декабря Трамп заявил о необходимости увеличения оборонных расходов с немецкой стороны. По его словам, если Германия не увеличит расходы, США придется ввести санкции.

Ранее РБК-Украина писало, что США объявили о сокращении размера взноса в бюджет НАТО до 16%. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, в НАТО согласились с новой формулой распределения расходов, по которой США будут платить меньше, а Германия больше предыдущей суммы. По новой формуле затраты Вашингтона и Берлина будут составлять около 16%.