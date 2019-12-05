ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пригрозив санкціями членам НАТО через низькі внески у бюджет Альянсу

Новини » В світі     05.12.2019 - 21:17
Трамп пригрозив санкціями членам НАТО через низькі внески у бюджет Альянсу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готове прийняти заходи, пов'язані з торгівлею щодо членів НАТО за недостатні внески

Сполучені Штати Америки (США) готові прийняти економічні санкції щодо країн-членів НАТО, які не будуть виконувати зобов'язання по внесках в оборонний бюджет Альянсу. Про це повідомляє Reuters.

За словами президента США Дональда Трампа, по відношенню до тих країн, які буду вносити недостатньо коштів у загальний бюджет Америка буде змушена вжити заходи, пов'язані з торгівлею.

Нагадаємо, під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті НАТО в Лондоні 4 грудня Трамп заявив про необхідність збільшення оборонних витрат з німецької сторони. За його словами, якщо Німеччина не збільшить витрати, США доведеться ввести санкції.

Раніше РБК-Україна писало, що США оголосили про скорочення розміру внеску в бюджет НАТО до 16%. За словами генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга, в НАТО погодилися з новою формулою розподілу витрат, за якого США будуть платити менше, а Німеччина більше попередньої суми. За новою формулою витрати Вашингтона і Берліна становитимуть близько 16%.

У Конгресі США почали підготовку офіційного звинувачення Трампу В Держдепі США заявили про важливість успіху України в умовах незаконної агресії Росії
Новини України НАТОСполучені Штати АмерикиДональд ТрампСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся