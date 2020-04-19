Трамп пригрозил Пекину санкциями за сокрытие информации о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю серъезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе. Об этом он заявил в Белом доме на брифинге.

Официальные сведения о COVID-19 в Китае администрация амерканского президента считает "нереальными".

"Если выяснится, что власти Китая преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия", - подчеркнул Трамп.

Он также не исключил, что Пекин мог совершил ошибку не преднамеренно и это "не так страшно, как направленное сокрытие данных".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о программе помощи на 19 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда пойдут на продукты для наиболее пострадавшей от коронавируса части населения. Предусматривается также помощь в размере 16 млрд долларов американским фермерам, чтобы справиться с воздействием коронавируса.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19.