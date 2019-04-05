Трамп пригрозил многомиллиардными санкциями Мексике

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В частности, Трамп рассматривает введение экономических санкций на 500 млрд долларов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике многомиллиардными санкциями и повышением пошлин производимые в Мексике автомобили. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, Трамп вновь предупредил, что может закрыть южную границу США.

"Мексика, впервые за многие десятилетия, сознательно задерживает нелегалов на своей южной границе. Большой поток остановится. Однако, если по какой-либо причине Мексика прекратит задерживать и возвращать нелегалов туда, откуда они приехали, США будут вынуждены на 25% повысить пошлины на все автомобили, произведенные в Мексике и отправленные через границу к нам. Если это не сработает, я закрою границу", - написал американский лидер.

Глава США также рассматривает и введение экономических санкций на 500 млрд долларов.

"Также я рассматриваю введение экономических санкций на 500 миллиардов долларов за незаконные наркотики, которые провозятся контрабандой через Мексику и через нашу южную границу… Я направляюсь к южной границе, чтобы показать часть новой стены! Отправляюсь", - отметил Трамп.

Напомним, ранее на брифинге в Белом доме Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе глава США снова пригрозил Мексике закрытием границы. "Конгресс должен собраться и немедленно ликвидировать лазейки на границе. В случае бездействия граница или большие ее участки будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение", - подчеркивал американский лидер.

Добавим, в прошлом месяце новый караван нелегалов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе со Штатами.