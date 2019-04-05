ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пригрозив багатомільярдними санкціями Мексиці

Новини » Політика    05.04.2019 - 18:12
Трамп пригрозив багатомільярдними санкціями Мексиці
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Зокрема, Трамп розглядає введення економічних санкцій на 500 млрд доларів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці багатомільярдними санкціями і підвищенням мит на вироблені в Мексиці автомобілі. Про це він написав у своєму Twitter.

Так, Трамп знову попередив, що може закрити південний кордон США.

Трамп пригрозив багатомільярдними санкціями Мексиці

"Мексика, вперше за багато десятиліть, свідомо затримує нелегалів на своєму південному кордоні. Великий потік зупиниться. Однак, якщо з якої-небудь причини Мексика припинить затримувати і повертати нелегалів туди, звідки вони приїхали, США будуть змушені на 25% підвищити мита на всі автомобілі, вироблені в Мексиці і відправлені через кордон до нас. Якщо це не спрацює, я закрию кордон", - написав американський лідер.

Глава США також розглядає і введення економічних санкцій на 500 млрд доларів.

"Також я розглядаю введення економічних санкцій на 500 мільярдів доларів за незаконні наркотики, які провозяться контрабандою через Мексику і через наш південний кордон... Я прямую до південного кордону, щоб показати частину нової стіни! Вирушаю", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше на брифінгу в Білому домі Трамп допустив введення мит на автомобілі з Мексики.

Як писало РБК-Україна, на цьому тижні глава США знову пригрозив Мексиці закриттям кордону. "Конгрес повинен зібратися і негайно ліквідувати лазівки на кордоні. У разі бездіяльності кордон або великі його ділянки будуть закриті. Це національний надзвичайний стан", - підкреслював американський лідер.

Додамо, минулого місяця новий караван нелегалів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики до кордону зі Штатами.

Трамп допустив введення мит на авто з Мексики Трамп заявив, що торговельну угоду з Китаєм можуть підписати вже у квітні
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України кордонМексикаДональд ТрампСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся