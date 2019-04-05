Трамп допустил введение пошлин на авто из Мексики

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

США введут пошлины, если Мексика не остановит наркотрафик

Президент США Дональд Трамп допускает введение пошлин на автомобили из Мексики. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает CBS News.

По его словам, США введут пошлины, если власти Мексики не предпримут меры для предотвращения нелегальной миграции и остановки наркотрафика.

"Если Мексика не поможет в борьбе с наркотрафиком, мы введем пошлины на их автомобили. Если наркотрафик не остановится, мы введем пошлины на автомобили. Если это не сработает, мы закроем границу… Я сделаю это; я не играю в игры", - заявил Трамп.

Он также добавил, что если Вашингтон решит ввести пошлины на импорт авто из Мексики, на первом этапе их уровень составит 25%.

Напомним, на этой неделе Трамп снова пригрозил Мексике закрытием границы.

"Конгресс должен собраться и немедленно ликвидировать лазейки на границе. В случае бездействия граница или большие ее участки будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение", - отметили Трамп.

Американский лидер пытается повлиять на Мехико, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов в США. В прошлом месяце новый караван нелегалов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США.