Трамп пригрозил Калифорнии лишением госфинансирования после лесных пожаров

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По мнению президента США, всему виной халатность местных властей

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил лишить штат Калифорния федерального финансирования в связи с ситуацией с лесными пожарами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

Он подчеркнул, что миллиарды долларов идут на борьбу с последствиями пожаров, и виной всему - ненадлежащая работа лесного хозяйства.

"Миллиарды долларов отправляются в штат Калифорния на борьбу с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесным хозяйством никогда бы не случились. Пока они не соберутся, что маловероятно, я приказал FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, - ред.) больше не посылать им деньги. Это позорная ситуация!" - заявил Трамп.

Напомним, в результате лесных пожаров в Калифорнии (США), по официальным данным на утро 17 ноября 2018 года, погибли 74 человека.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре президент Трамп объявил режим стихийного бедствия в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Глава США подчеркнул, что принял такое решение, чтобы "облегчить страдания".

Добавим, лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября 2018 года, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата.