Трамп объявил стихийное бедствие в Калифорнии

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп также выразил соболезнования семьям погибшим

В связи с пожарами в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в Twitter.

В частности, он отметил, что принял такое решение, чтобы "облегчить некоторые страдания". Также президент США выразил соболезнования семьями погибшим в результате пожаров.

"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния", - написал Трамп.

Отметим, по последней информации, число погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось до 42 человек. Кроме того, предполагается, что количество жертв еще будет расти, так как многие считаются пропавшими без вести.

Напомним, лесной пожар на севере штата начался в четверг, 8 ноября, и сразу охватил почти 45 тысяч гектаров. Его уже назвали самым разрушительным в истории Калифорнии.

Кроме пожара в северной части Калифорнии, на юге штата продолжаются еще два, которые распространились еще почти на 35 тыс. гектаров. Огонь уничтожил несколько сотен домов и зданий, и угрожает еще нескольким десяткам тысяч.

Как ранее сообщал Styler, в результате лесных пожаров в Калифорнии пострадали дома известных представителей шоу-бизнеса.