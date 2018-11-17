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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 70

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 08:52
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 70
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/CaitlinKSBW)

Еще более тысячи человек на сегодня считаются пропавшими без вести

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США), по официальным данным на утро 17 ноября, погибли 74 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.  

Сообщается, что по данным местных властей, 71 человек погиб в результате пожаров на севере штата, еще трое - в южной части. По словам шерифа округа Бьютт, согласно последнему официальному списку, 1011 человек числятся пропавшими без вести. Из опасных мест эвакуировали более 47 тыс. человек.

Отметим, вчера сообщалось о более 630 пропавших без вести.

Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он отметил, что принял такое решение, чтобы "облегчить страдания".

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Кроме пожара Camp в северной части, на юге продолжаются еще два. Camp практически полностью уничтожил город Парадайс.

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