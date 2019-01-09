Трамп пригрозив Каліфорнії позбавленням держфінансування після лісових пожеж

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

На думку президента США, всьому виною недбалість місцевої влади

Американський лідер Дональд Трамп пригрозив позбавити штат Каліфорнія федерального фінансування у зв'язку з ситуацією з лісовими пожежами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Він підкреслив, що мільярди доларів йдуть на боротьбу з наслідками пожеж, і виною всьому - неналежна робота лісового господарства.

"Мільярди доларів відправляються у штат Каліфорнія на боротьбу з лісовими пожежами, які при належному управлінні лісовим господарством ніколи б не трапилися. Поки вони не зберуться, що малоймовірно, я наказав FEMA (Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях, - ред.) більше не посилати їм гроші. Це ганебна ситуація!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Каліфорнії (США), за офіційними даними на ранок 17 листопада 2018 року, загинули 74 людини.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді президент Трамп оголосив режим стихійного лиха в каліфорнійських округах Бьютт, Вентура і Лос-Анджелес. Глава США підкреслив, що прийняв таке рішення, щоб "полегшити страждання".

Додамо, лісові пожежі в Каліфорнії почалися у четвер, 8 листопада 2018 року, і відразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату.