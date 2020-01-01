Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана заплатят "очень большую цену" в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп заявил, что за атаку на посольство и любой из объектов США Иран понесет ответственность.

"Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов в Ираке, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза", - написал американский лидер.

РБК-Украина писало, что посол США в Ираке Мэтью Туллер во вторник, 31 декабря, эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того как здание штурмовали десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах".

Ранее Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака Багдаде.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.