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В Конгрессе США представили законопроект о поддержке территориальной целостности Украины

Новости » Политика    01.06.2019 - 02:12
В Конгрессе США представили законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО

В Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что проект закона “О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности” направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продаже летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Законопроект также предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от времени приобретения данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств.

Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов Америки предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

РБК-Украина писало, что в Сенате США утверждены до одобрения резолюцию, посвященную 5-й годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины

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