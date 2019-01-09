ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу 9 января

Новости » Политика    09.01.2019 - 07:36
Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу 9 января
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Стороны обвиняют друг друга в приостановке работы правительства

Президент США Дональд Трамп в ходе телеобращения к гражданам США рассказал, что он пригласил лидеров Конгресса на встречу в среду, 9 января, для попытки возобновить финансирование работы правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

"Эта ситуация могла бы быть разрешена в течение 45-минутной встречи. Я пригласил лидеров Конгресса в Белый дом завтра, чтобы они сделали это", - сказал он.

Также Трамп призвал каждого американца "позвонить в Конгресс" и попросить чиновников "обеспечить безопасность границ страны".

В то же время спикеры палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеров демократов в Сенате Чак Шумер после выступления Трампа раскритиковали его обращение, заявив, что именно Трамп виноват в приостановке работы правительства.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой.

Трамп назвал неудачными переговоры по отмене "шатдауна" В палате представителей Конгресса США приняли проект бюджета для завершения "шатдауна"
Новости Украины кризисКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь