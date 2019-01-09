Трамп пригласил лидеров Конгресса на встречу 9 января

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Стороны обвиняют друг друга в приостановке работы правительства

Президент США Дональд Трамп в ходе телеобращения к гражданам США рассказал, что он пригласил лидеров Конгресса на встречу в среду, 9 января, для попытки возобновить финансирование работы правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

"Эта ситуация могла бы быть разрешена в течение 45-минутной встречи. Я пригласил лидеров Конгресса в Белый дом завтра, чтобы они сделали это", - сказал он.

Также Трамп призвал каждого американца "позвонить в Конгресс" и попросить чиновников "обеспечить безопасность границ страны".

В то же время спикеры палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеров демократов в Сенате Чак Шумер после выступления Трампа раскритиковали его обращение, заявив, что именно Трамп виноват в приостановке работы правительства.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой.