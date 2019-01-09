Трамп запросив лідерів Конгресу на зустріч 9 січня

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Сторони звинувачують одна одну в припиненні роботи уряду

Президент США Дональд Трамп під час телезвернення до громадян США розповів, що він запросив лідерів Конгресу на зустріч у середу, 9 січня, щоб спробувати відновити фінансування роботи уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

"Ця ситуація могла б бути вирішена протягом 45-хвилинної зустрічі. Я запросив лідерів Конгресу в Білий дім завтра, щоб вони зробили це", - сказав він.

Також Трамп закликав кожного американця "подзвонити в Конгрес" і попросити чиновників "забезпечити безпеку кордонів країни".

Водночас спікери палати представників Ненсі Пелосі та лідерів демократів у Сенаті Чак Шумер після виступу Трампа розкритикували його звернення, заявивши, що саме Трамп винен у припиненні роботи уряду.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою.