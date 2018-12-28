Трамп предупреждает о прекращении финпомощи трем странам

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американский президент отметил, что Гондурас, Гватемала и Сальвадор лишь "забирают деньги США"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил, что США прекратят всю помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

По словам американского лидера, эти три страны лишь "забирают деньги США".

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван, и они ничего не делают с этим. Мы будем обрезать всю помощь этим трем странам, которые используют США в течение многих лет!" - заявил он.

Напомним, Трамп заявил, что власти вынуждены будут полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре американский президент уже грозил властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора сократить или вовсе прекратить финансовую помощь из-за наплыва беженцев.

Он подчеркивал, что эти страны не смогли остановить своих сограждан от незаконной миграции в США.

Добавим, Трамп также заявлял ранее, что Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.