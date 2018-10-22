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Трамп пригрозил сокращением финпомощи трем странам из-за наплыва мигрантов

Новости » Политика    22.10.2018 - 18:48
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора не смогли остановить сограждан от незаконной эмиграции в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора сократить или вовсе прекратить финансовую помощь из-за наплыва беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на запись главы Соединенных Штатов в Twitter.

Трамп подчеркнул, что страны не смогли остановить своих сограждан от незаконной миграции в США.

Трамп пригрозил сокращением финпомощи трем странам из-за наплыва мигрантов

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли справиться с задачей остановить людей от незаконной эмиграции в США. Сейчас мы можем прекратить или существенно сократить массированную иностранную помощь, обычно предоставляемую им", - отметил глава Штатов.

Напомним, Трамп назвал ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой чрезвычайной и поручил американским пограничникам и военным тщательно за ней следить. Так, 19 октября мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в США. Отмечалось, что около 5 тыс. мигрантов пытались прорвать границу между Гватемалой и Мексикой.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США пригрозил Мексике закрыть границу из-за потока мигрантов. По его словам, Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Трамп: "караван" мигрантов на границе - чрезвычайная ситуация национального масштаба В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США
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