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Трамп попереджає про припинення фіндопомоги трьом країнам

Новини » Політика    28.12.2018 - 15:23
Трамп попереджає про припинення фіндопомоги трьом країнам
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Американський президент зазначив, що Гондурас, Гватемала і Сальвадор лише "забирають гроші США"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив, що США припинять усю допомогу Гондурасу, Гватемалі і Сальвадору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Трампа.

За словами американського лідера, ці три країни лише "забирають гроші США".

Трамп попереджає про припинення фіндопомоги трьом країнам

"Гондурас, Гватемала і Сальвадор нічого не роблять для Сполучених Штатів, але забирають наші гроші. Кажуть, що в Гондурасі формується новий караван, і вони нічого не роблять з цим. Ми будемо обрізати всю допомогу цим трьом країнам, які використовують США протягом багатьох років!" - заявив він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що влада змушена буде повністю закрити південний кордон країни в разі, якщо представники Демократичної партії не підтримають фінансування будівництва стіни.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні американський президент уже погрожував владі Гватемали, Гондурасу і Сальвадору скоротити або зовсім припинити фінансову допомогу через наплив біженців.

Він підкреслював, що ці країни не змогли зупинити своїх співгромадян від незаконної міграції у США.

Додамо, Трамп також заявляв раніше, що Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.

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Новини України ГватемалаДональд ТрампСальвадорГондурасБіженці
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