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Трамп попередив Джонсона про загрози від Huawei в процесі запуску 5G

Новини » В світі     26.01.2020 - 22:33
Трамп попередив Джонсона про загрози від Huawei в процесі запуску 5G
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп запропонував Джонсону, щоб Великобританія і Сполучені Штати створили спільний проект

Президент США Дональд Трамп попередив прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, що участь корпорації Huawei в процесі запуску п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) створить велику загрозу для її національної безпеки. Про це повідомляє The Sunday Times.

Сторони провели телефонну розмову і Трамп запропонував Джонсону, щоб Великобританія і Сполучені Штати створили спільний проект, який став би альтернативою участі Huawei в розвитку мережі 5G в Британії. Однак, Лондон вважає, що це займе дуже багато часу.

Втім, британська Рада національної безпеки після засідання під керівництвом прем'єра погодилася надати Huawei обмежений доступ до національної телекомунікаційної системи.

Нагадаємо, Канада ще не прийняла остаточного рішення щодо доцільності допуску китайської корпорації Huawei до розбудови мережі 5G в країні.

Раніше США продовжили ліцензію на 90 днів, що дозволяє американським компаніям поставляти продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei, не зачіпаючи національну безпеку США.

Зазначимо, Мінторгівлі США внесло Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США.

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