Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 22 січня, президент США Дональд Трамп в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - зазначив він.

Лідер США у своєму виступі наголосив, що "сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому".

"Ви є лідерами націй - у більшості випадків дуже популярні лідери, в деяких випадках менш популярні - але так і буває в житті", - сказав Трамп про членів Ради миру.

Американський президент похвалився досягненням миру на Близькому Сході і додав, що "владнав вісім війн, і ще одна незабаром скінчиться", маючи на увазі війну в Україні. Він наголосив, що "кожна країна хоче стати частиною Ради миру".

"Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі (з Радою миру, - ред.), ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно", - сказав Трамп.

Список країн-учасниць Ради миру президента США наступний:

  • Бахрейн
  • Марокко
  • Аргентина
  • Вірменія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Єгипет
  • Угорщина
  • Індонезія
  • Йорданія
  • Казахстан
  • Косово
  • Монголія
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Катар
  • Саудівська Аравія
  • Туреччина
  • ОАЕ
  • Узбекистан

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що тепер Рада миру офіційно є міжнародною організацією.

Рада миру Трампа

Нагадаємо, 15 січня Трамп оголосив про плани створити Раду миру, яка опікувалася б наглядом за післявоєнним управлінням Сектором Гази.

Згодом президент США надіслав офіційні запрошення лідерам держав з пропозицією взяти участь у роботі Ради миру. Загалом такі запрошення отримали представники 49 країн, а також Європейська комісія.

Країнам, які претендують на постійне місце, пропонують внести щонайменше 1 млрд доларів.

Дональд ТрампДавосРада миру