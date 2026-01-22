RU

Трамп представил Совет мира: список первых стран-участниц

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 22 января, президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу - Совет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

"Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", - отметил он.

Лидер США в своем выступлении подчеркнул, что "сегодня мир богаче, безопаснее и гораздо мирнее, чем это было всего год назад".

"Вы являетесь лидерами наций - в большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные - но так и бывает в жизни", - сказал Трамп о членах Совета мира.

Американский президент похвастался достижением мира на Ближнем Востоке и добавил, что "уладил восемь войн, и еще одна скоро закончится", имея в виду войну в Украине. Он подчеркнул, что "каждая страна хочет стать частью Совета мира".

"Если мы сможем достичь успеха в Газе (с Советом мира, - ред.), мы можем распространить этот опыт. Мы можем сделать все, что угодно", - сказал Трамп.

Список стран-участниц Совета мира президента США следующий:

  • Бахрейн
  • Марокко
  • Аргентина
  • Армения
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Египет
  • Венгрия
  • Индонезия
  • Иордания
  • Казахстан
  • Косово
  • Монголия
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Катар
  • Саудовская Аравия
  • Турция
  • ОАЭ
  • Узбекистан

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что теперь Совет мира официально является международной организацией.

Совет мира Трампа

Напомним, 15 января Трамп объявил о планах создать Совет мира, который занимался бы надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.

Впоследствии президент США направил официальные приглашения лидерам государств с предложением принять участие в работе Совета мира. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.

Странам, претендующим на постоянное место, предлагают внести не менее 1 млрд долларов.

