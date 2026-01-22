Трамп представил Совет мира: список первых стран-участниц

"Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", - отметил он.

Лидер США в своем выступлении подчеркнул, что "сегодня мир богаче, безопаснее и гораздо мирнее, чем это было всего год назад".

"Вы являетесь лидерами наций - в большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные - но так и бывает в жизни", - сказал Трамп о членах Совета мира.

Американский президент похвастался достижением мира на Ближнем Востоке и добавил, что "уладил восемь войн, и еще одна скоро закончится", имея в виду войну в Украине. Он подчеркнул, что "каждая страна хочет стать частью Совета мира".

"Если мы сможем достичь успеха в Газе (с Советом мира, - ред.), мы можем распространить этот опыт. Мы можем сделать все, что угодно", - сказал Трамп.

Список стран-участниц Совета мира президента США следующий:

Бахрейн

Марокко

Аргентина

Армения

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Египет

Венгрия

Индонезия

Иордания

Казахстан

Косово

Монголия

Пакистан

Парагвай

Катар

Саудовская Аравия

Турция

ОАЭ

Узбекистан

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что теперь Совет мира официально является международной организацией.