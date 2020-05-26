Трамп предположил, что от коронавируса в США могли умереть до 2 млн человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что без мер, которые приняла его администрация количество умерших от коронавируса американцев могла бы достичь 2 млн человек. Это в 15-20 раз выше существующего показателя.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

В частности, американский лидер заявил, что большему распространению коронавируса помешало своевременное закрытие въезда из Китая в США.

"Несмотря на всех политиканов, если бы я не действовал хорошо и вовремя, мы бы потеряли от полутора до двух миллионов человек, а сейчас кажется, что эта цифра составит более 100 000. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем. Я закрыл въезд с Китая очень быстро!", - написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что действовал очень быстро и принимал верные решения.

"Немало тех, кто сейчас жалуется, тогда считали, что я действую слишком быстро, например, сумасшедшая Нэнси! (спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, - ред.)", - добавил Трамп.

Ранее Трамп подписал документ, которым США запретили въезжать на территорию страны иностранцам которые побывали в Бразилии.

РБК-Украина писало, что Китай призвал США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии коронавируса и работать с Китаем для борьбы с ней.