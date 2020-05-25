Трамп запретил въезд в США иностранцам, побывавшим в Бразилии

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Речь идет о тех, кто побывал в Бразилии за последние две недели

Соединенные Штаты Америки запретили въезжать на территорию страны иностранцам которые побывали в Бразилии. Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщила 24 мая пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что ограничения коснутся тех путешествующих, которые вернулись с Бразилии за последние две недели. Связано это с тем, что в Бразилии сейчас неблагоприятная обстановка с коронавирусом.

Трамп заявил, что открытая граница в ситуации с Бразилией "угрожает национальной безопасности американцев".

Неограниченный въезд в Соединенные Штаты лиц, допускается: для граждан США; любому иностранцу, который является супругом гражданина США; родителям или законным опекунам гражданина США, приемным детям граждан США и др.

Также ограничение не распространяется на членов экипажей авиарейсов или морских лайнеров.

Напомним, что Германия продлила разрешение на въезд иностранцам, которые приезжают на сезонные работы.

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Автор: Виталия Мазур