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Китай призывает США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 13:33
Китай призывает США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии
Фото: Ван Йи (china-embassy.org)

Китай рассчитывает на совместную борьбу против пандемии коронавируса

Китай призывает США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии коронавируса и работать с Китаем для борьбы с ней. Такое заявление сделал в воскресенье главный дипломат китайского правительства Ван Йи.

Об этом пишет агентство Reuters.

Китайский дипломат выразил сочувствие Соединенным Штатам в связи с пандемией, из-за которой страна, как ожидается, потеряет уже 100 тысяч человек в ближайшие дни, что является самым большим числом жертв среди всех стран.

"К сожалению, в дополнение к бешеному коронавирусу, в США также распространяется политический вирус. Этот политический вирус использует все возможности для нападок и клеветы на Китай. Я хочу сказать здесь: не теряйте больше драгоценного времени и не игнорируйте жизни", - сказал Ван Йи.

По его словам, Китай и Соединенные Штаты должны учиться друг у друга и делиться своим опытом борьбы с коронавирусом и помогать каждой стране бороться с этой инфекцией.

Напомним, в МИД Китая считают, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны, от которой в конечном итоге "проиграют все".

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США могут расторгнуть все отношения с Китаем.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайКоронавирус
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