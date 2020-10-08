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Трамп предпочитает верить Путину, а не разведке США, - Харрис

США, Четверг 08 октября 2020 06:30
Трамп предпочитает верить Путину, а не разведке США, - Харрис
Фото: Камала Харрис (facebook.com/KamalaHarris)
Автор: Надежда Собенко

В США в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити начались дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. Пенс и Харрис перед началом теледебатов не обменялись взаимными приветствиями.

Трансляцию ведет телеканал CNBC.

Харрис заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает верить заявлениям президента России Владимира Путина, а не сообщениям американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США.

"Я являюсь членом сенатского комитета по разведке и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году. То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества", - сказала она.

Напомним, 30 сентября состоялся первый из трех раундов дебатов между Трампом и Байденом. Спустя два дня, 2 октября, у Трампа подтвердили заболевание коронавирусом. Он был госпитализирован, однако уже спустя три дня он покинул больницу и переехал в Белый дом.

Ранее РБК-Украина писало, что Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.

Отметим, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.

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