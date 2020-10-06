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Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке, - опрос

Вашингтон, Вторник 06 октября 2020 15:59
Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке, - опрос
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден нарастил отрыв от действующего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке. При этом его поддерживает электорат оппонента.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные опроса CNN.

Сообщается, что Байден на сегодня обходит Трампа в электоральных симпатиях американцев на 16%. В частности, по данным опроса, за него готовы проголосовать 57%, тогда как за Трампа - 41%.

При этом Байдена поддерживают в основном пожилые избиратели, которые в свое время обеспечили Трампу победу на выборах. Согласно результатам исследования общественного мнения, почти две трети американцев старше 65 лет готовы отдать голос за Байдена.

Также уточняется, что погрешность составляет около 3,6%.

Напомним, ранее Байден заявил о готовности к очередному раунду дебатов с Трампом, если это безопасно с учетом того, что президент США болеет COVID-19. Ожидается, что дебаты могут пройти на следующей неделе в Майами.

Тем временем Трамп покинул госпиталь после трехдневного лечения и пообещал вернуться в предвыборную гонку.

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