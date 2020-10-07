CNN: Белый дом превратился в место изоляции после возвращения Трампа из больницы

Фото: Белый дом (flickr)

После возвращения из больницы больного коронавирусом президента США Дональда Трампа Белый дом превратился в место изоляции. Офис президента стал "заразным местом".

Об этом говорится в публикации трех авторов на CNN.

Отмечается, что по меньшей мере 11 помощников президента либо заразились коронавирусом, либо работают из дома.

По словам журналистов, в Белом доме "осела аура недоверия" − все больше людей в окружении президента получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Так, в понедельник коронавирус обнаружили у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макенани. При этом есть обеспокоенность, что работа по отслеживанию контактов заразившихся не ведется должным образом.

"Ни одна обеспокоенность не исчезла, когда Трамп вернулся в Белый дом в понедельник. Первое, что он сделал, когда поднимался по ступеням южного портика, сорвал маску и запихнул ее в карман - несмотря на то, что он остается инфицированным коронавирусом и потенциально может заразить тех, кто находится рядом", - говорится в публикации.

Также коронавирус обнаруживают и у персонала.

Тем временем в здании рядом с Белым домом обустраиваются временные офисы.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни.

Напомним, Трампа госпитализировали вечером 2 октября.