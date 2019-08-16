Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться с демонстрантами в Гонконге

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпин необходимо лично встретиться с протестующими в Гонконге. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Президент США утверждает, что такая встреча могла бы положить конец массовым протестам в Гонконге.

"Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и просвещенный конец проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь!", - написал Трамп.

Он также напомнил о своем твитте, опубликованом 14 августа, в котором написал "личная встреча?". Это заявление восприняли как предложение Си Цзиньпину провести переговоры с президентом США по ситуации в Гонконге. Скорее всего, Трамп предлагал личную встречу с демонстрантами, как решение проблеммы.

"Я очень хорошо знаю президента Си. Он великий лидер, который очень уважает своих людей. Он также хороший человек в "трудном деле". У меня нет сомневаюсь, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать. Личная встреча?", - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом, в то же время президент призвал не паниковать и сохранять спокойствие, заверив, что все будут в безопасности.

РБК-Украина писало, что администрация Международного аэропорта Гонконга получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала.