Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Согласно мирному плану территория Палестины будет удвоена

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между сторонами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США в Twitter.

Трамп отметил, что мирный план предполагает удвоение площади палестинских территорий.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - написал он.

Также Трамп заявил, что Америка будет работать над вопросом неразрывности территории Палестины.

При этом на карте сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.

Фото: карта Палестины

Фото: карта Израиля

Напомним, 28 января Трамп представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века" Трампа. По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.