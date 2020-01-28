ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины

Новости » В мире     28.01.2020 - 21:01
Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Согласно мирному плану территория Палестины будет удвоена

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между сторонами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США в Twitter.

Трамп отметил, что мирный план предполагает удвоение площади палестинских территорий.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - написал он.

Также Трамп заявил, что Америка будет работать над вопросом неразрывности территории Палестины.

При этом на карте сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.

Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины

Фото: карта Палестины

Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины

Фото: карта Израиля

Напомним, 28 января Трамп представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века" Трампа. По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

Верховный суд США поддержал более жесткую иммиграционную политику Трампа США предлагают Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Новости Украины ИзраильПалестинаДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь