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Опубликованы детали "сделки века" Трампа

Новости » Политика     26.01.2020 - 17:11
Опубликованы детали "сделки века" Трампа
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Подготовительный период перед началом реализации плана продлится примерно 4 года

Опубликованы детали "сделки века" президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает израильская газета Ynet.

Отмечается, что Трамп планирует объявить, что подготовительный период перед началом реализации плана продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие на "сделку века".

Во время подготовительного периода Израиль сможет строить жилье в рамках утвержденных проектов в поселениях, но не сможет расширять их границы или утверждать новые проекты.

Кроме этого, 30-40% Иудеи и Самарии будут для Израиля, еще 40% территорий отойдут Палестинской автономии. Статус еще примерно 30% территорий пока не определен. Однако США дали понять Иордании и руководству Палестинской автономии, что эти территории также станут частью будущего Палестинского государства. В частности, оно займет 70% территорий Иудеи и Самарии, а Израиль получит примерно 30%.

Все еврейские поселения останутся на своих местах, включая 15 удаленных поселений, которые не имеют территориальной связи с территориями, которые будут аннексированы Израилем. Однако будут разрушены 60 форпостов, на территории которых проживают примерно 3000 поселенцев.

Согласно плану Трампа, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

Напомним, РБК-Украина писало, что Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем. Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.

Добавим, Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова инвестировать 50 миллиардов долларов в экономику Палестинской национальной автономии после прекращения израильско-палестинского конфликта.

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