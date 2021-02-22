Трамп предложил "подбросить" Ким Чен Ына в КНДР на своем самолете
Бывший заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер рассказал, что политик предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лететь в Северную Корею на борту номер один после американо-северокорейского саммита во Вьетнаме. Он проходил в феврале 2019 года.
Об этом сообщает BBC News.
Как рассказал Поттингер, Трамп знал, что северокорейский лидер прибыл на саммит во вьетнамский Ханой проездом через Китай на поезде.
По его словам, тогдашний глава Белого дома сказал Ким Чен Ыну, что может доставить его домой через два часа, если тот захочет. Глава КНДР от такого предложения отказался, отметил экс-советник.
Напомним, в сентябре 2019 года Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Приглашение пришло Трампу в письме, переданном ему в августе. Тогда американский президент сообщил журналистам лишь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.
Отметим, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова заморожены с февраля 2019 года после преждевременного завершения саммита во Вьетнаме.
Как сообщало РБК-Украина, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Встреча не состоялась.