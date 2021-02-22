Трамп запропонував "підкинути" Кім Чен Ина в КНДР на своєму літаку

Колишній заступник радника екс-президента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер розповів, що політик запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину летіти в Північну Корею на борту номер один після американо-північнокорейського саміту у В'єтнамі. Він проходив у лютому 2019 року.

Про це повідомляє BBC News.

Як розповів Поттінгер, Трамп знав, що північнокорейський лідер прибув на саміт у в'єтнамський Ханой проїздом через Китай на поїзді. За його словами, тодішній глава Білого дому сказав Кім Чен Ину, що може доставити його додому через дві години, якщо той захоче. Глава КНДР від такої пропозиції відмовився, зазначив екс-радник.